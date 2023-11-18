Бражко: Особенно рад за Батагова – он дедушка молодежной сборной и наконец забил гол
Очередная победа молодежки "сине-желтых"
УАФ/Анатолій Репін
Капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу команды над Люксембургом U21 в рамках отбора на Евро-2025:
"В первые минуты вышли заряженные. Знали, что нужно делать на поле. Считаю, что задавили морально, кричали, когда все получалось. Забили свои моменты – могли больше забивать. Но не без проблем – будем исправлять, чтобы на следующие матчи подготовиться в лучшем состоянии.
Всем рад, что команда победила. Но особенно при Батагове — он "дедушка" молодежной сборной и забил наконец гол. Мой гол в предстоящих матчах? Главное, чтобы команда побеждала, я не гонюсь за голами”, - сказал Бражко.
Сборная Украины U21 победила во всех четырех матчах этого отбора на Чемпионат Европы. В настоящее время подопечные Мельгосы лидируют в группе F.
Владимир Бражко провел три полных поединка в квалификации, а во вчерашнем был заменен на 69 минуте. Только в первом матче капитаном молодежки был Батагов, в остальных встречах – Бражко.
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