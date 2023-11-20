  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина U21 - Азербайджан U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
В тренде

Украина U21 - Азербайджан U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины

Украина U21 - Азербайджан U21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.11.2023 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол

Украина U21 - Азербайджан U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

УАФ/Анатолій Репін

Новина українською
Новина українською

Завтра украинская молодежка проведет свой 5-й матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Поединок снова пройдет в испанской Мурсии, на арене - "Нуэва-Кондомина". Только на этот раз подопечным Унаи Мельгосы будут противостоять ровесники из Азербайджана.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина под руководством испанского наставник идет уверенно по отбору, имея в своем активе 4 победы и 12 очков. В свою очередь Азербайджан Самира Алиева набрал лишь 3 балла, однако имеет матч в запасе.

В своих предыдущих поединках обе команды встречались с Люксембургом: Украина одержала разгромную победу - 4:0, а Азербайджан вырвал три очка на 90+1 минуте (3:2).

Матч между молодежными командами Украины и Азербайджана состоится во вторник, 21-го ноября 2023-го года, в 20:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Суспильне, YouTube-канал УАФ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина U21 — Азербайджан U21
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Украина U21 - Азербайджан U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 21.11.2023
yellow-arrow
Решающий матч сборной Украины, возможность для молодежки, Заря в ЛК. Расписание футбола на 20 - 26 ноября
yellow-arrow
Бражко: Особенно рад за Батагова – он дедушка молодежной сборной и наконец забил гол
Украина U-21 Где смотреть футбол Азербайджан U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости