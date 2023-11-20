Украина U21 - Азербайджан U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Завтра украинская молодежка проведет свой 5-й матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Поединок снова пройдет в испанской Мурсии, на арене - "Нуэва-Кондомина". Только на этот раз подопечным Унаи Мельгосы будут противостоять ровесники из Азербайджана.

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Украина под руководством испанского наставник идет уверенно по отбору, имея в своем активе 4 победы и 12 очков. В свою очередь Азербайджан Самира Алиева набрал лишь 3 балла, однако имеет матч в запасе.

В своих предыдущих поединках обе команды встречались с Люксембургом: Украина одержала разгромную победу - 4:0, а Азербайджан вырвал три очка на 90+1 минуте (3:2).

Матч между молодежными командами Украины и Азербайджана состоится во вторник, 21-го ноября 2023-го года, в 20:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Суспильне, YouTube-канал УАФ.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Украина U21 — Азербайджан U21 Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>