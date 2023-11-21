Украина U-21 - Азербайджан U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-21 - Азербайджан U-21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
UEFA
Сегодня, 21-го ноября молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой 5-й матч в текущей квалификации к Евро-2025. На этот раз наши ребята встретятся в очном поединке против ровесников из Азербайджана. Украина является единоличным лидером в группе, имея в своем активе 12 очков. В свою очередь, Азербайджан Самира Алиева набрал лишь 3 балла, однако имеет еще матч в запасе.
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Как и во встрече против Люксембурга, номинальной домашней ареной украинской команды снова будет "Нуева-Кондомина" - в испанской Мурсии. Начало встречи запланировано на 20:00, по Киеву.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
21.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуева-Кондомина"
Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)
21 ноября, 20:00
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Суспильне
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