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За очередной победой. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Азербайджана

Молодежная сборная Украины

Стартовый состав нашей команды

За очередной победой. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Азербайджана

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Новина українською
Новина українською

Сегодня, 21 ноября, молодежная сборная Украины в Испании проведет свой очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) — против команды Азербайджана.

Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды на этот поединок.

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретько, Квасница, Волошин, Краснопир

Запасные: Фесюн, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Смоляков, Скорко, Варфоломеев, Рубчинский

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Украина U-21 – Азербайджан U-21.

Также отметим, что сборная Украины лидирует в своей группе, одержав 4 победы в 4 стартовых матчах.

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Комментарии
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Некр!т (Дзвонимісто)
21.11.2023 в 19:45
а Ванат куди пропав?
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Комментарии 1
Некр!т (Дзвонимісто)
21.11.2023 в 19:45
а Ванат куди пропав?
Ответить
0
0

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