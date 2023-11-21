За очередной победой. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Азербайджана
Стартовый состав нашей команды
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Сегодня, 21 ноября, молодежная сборная Украины в Испании проведет свой очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) — против команды Азербайджана.
Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды на этот поединок.
Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретько, Квасница, Волошин, Краснопир
Запасные: Фесюн, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Смоляков, Скорко, Варфоломеев, Рубчинский
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что сборная Украины лидирует в своей группе, одержав 4 победы в 4 стартовых матчах.
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