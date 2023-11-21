За очередной победой. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Азербайджана

Сегодня, 21 ноября, молодежная сборная Украины в Испании проведет свой очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) — против команды Азербайджана.

Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды на этот поединок.

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретько, Квасница, Волошин, Краснопир

Запасные: Фесюн, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Вьюнник, Смоляков, Скорко, Варфоломеев, Рубчинский

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Украина U-21 – Азербайджан U-21 .

Также отметим, что сборная Украины лидирует в своей группе, одержав 4 победы в 4 стартовых матчах.