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Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Азербайджан U21 1:0. Не без нервов, но по игре

Молодежная сборная Украины

Опять подвела реализация

Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Азербайджан U21 1:0. Не без нервов, но по игре

УАФ

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Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

21.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"

Украина U21 - Азербайджан U21 1:0

Голы: Бражко 34 (пенальти)

Украина U-21: Нещерет - Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман - Бражко, Ярмолюк (Рубчинский 52), Очеретько - Волошин (Кучерявый 74), Краснопир (Вьюнник 74), Квасница (Скорко 90+1).

Главный тренер: Унаи Мельгоса.

Азербайджан U-21: Самигуллин - Хасанов, Гусейнов, Дамадаев, Сафаров - Джафаров, Рзаев, Юсифи, Акхунзаде - Абдуллаев (Велиев 64).

Главный тренер: Самир Алиев.

Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)

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