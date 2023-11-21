Отбор на ЧЕ-2025. Украина U21 - Азербайджан U21 1:0. Не без нервов, но по игре
Опять подвела реализация
УАФ
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
21.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"
Украина U21 - Азербайджан U21 1:0
Голы: Бражко 34 (пенальти)
Украина U-21: Нещерет - Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман - Бражко, Ярмолюк (Рубчинский 52), Очеретько - Волошин (Кучерявый 74), Краснопир (Вьюнник 74), Квасница (Скорко 90+1).
Главный тренер: Унаи Мельгоса.
Азербайджан U-21: Самигуллин - Хасанов, Гусейнов, Дамадаев, Сафаров - Джафаров, Рзаев, Юсифи, Акхунзаде - Абдуллаев (Велиев 64).
Главный тренер: Самир Алиев.
Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)
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