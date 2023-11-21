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Пять побед из пяти. Украинская молодежка продолжает возглавлять свою группу отбора Евро-2025. Таблица

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Пока что без осечек и с победой над Англией

Пять побед из пяти. Украинская молодежка продолжает возглавлять свою группу отбора Евро-2025. Таблица

uaf.ua

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Молодежная сборная Украины провела свой очередной матч отборочного цикла Евро-2025.

Наша команда с минимальным счетом 1:0 обыграла Азербайджан и продолжает со 100% результатом возглавлять таблицу.

Напомним, что в финальную часть Евро выходят девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть оставшихся обладателей вторых мест.

Свой следующий матч в группе Украина сыграет 26 марта также против Азербайджана.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Украина 5 5 0 0 11-1 +10 15
2 Англия 4 3 0 1 16-3 +13 9
3 Сербия 5 3 0 2 7-13 -6 9
4 Азербайджан 4 1 0 3 3-6 -3 3
5 Люксембург 6 1 0 5 3-15 -12 3
6 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-4 -2 3
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