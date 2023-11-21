Пять побед из пяти. Украинская молодежка продолжает возглавлять свою группу отбора Евро-2025. Таблица

Молодежная сборная Украины провела свой очередной матч отборочного цикла Евро-2025.

Наша команда с минимальным счетом 1:0 обыграла Азербайджан и продолжает со 100% результатом возглавлять таблицу.

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Напомним, что в финальную часть Евро выходят девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть оставшихся обладателей вторых мест.

Свой следующий матч в группе Украина сыграет 26 марта также против Азербайджана.