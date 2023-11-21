Пять побед из пяти. Украинская молодежка продолжает возглавлять свою группу отбора Евро-2025. Таблица
Пока что без осечек и с победой над Англией
uaf.ua
Молодежная сборная Украины провела свой очередной матч отборочного цикла Евро-2025.
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Напомним, что в финальную часть Евро выходят девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть оставшихся обладателей вторых мест.
Свой следующий матч в группе Украина сыграет 26 марта также против Азербайджана.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|5
|5
|0
|0
|11-1
|+10
|15
|2
|Англия
|4
|3
|0
|1
|16-3
|+13
|9
|3
|Сербия
|5
|3
|0
|2
|7-13
|-6
|9
|4
|Азербайджан
|4
|1
|0
|3
|3-6
|-3
|3
|5
|Люксембург
|6
|1
|0
|5
|3-15
|-12
|3
|6
|Северная Ирландия
|4
|1
|0
|3
|2-4
|-2
|3
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