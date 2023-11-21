Тренер молодежки Мельгоса: Это было тяжело, но и мы не ожидали выиграть во всех матчах

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса подвел итог матча отбора Евро-2025 против Азербайджана (1:0) , в котором свой единственный гол наша команда забила с пенальти.

"Это было больше, чем наша проблема. Да, мы чувствовали, что имеем достаточно шансов, 2-3 перекладины. Но мы не забивали и начинали чувствовать себя не так комфортно. Нам посчастливилось заработать пенальти на последних минутах тайма.

Второй тайм — это была точно не самая лучшая наша игра. Иногда такие матчи случаются, но мы стараемся избегать такого. Возможно, получилось так, что соперник размещался очень низко и ждал нас, а мы с этим смирились. А они решили сделать иначе. Так что счетом я доволен, но игрой точно нет.

Замены во втором тайме? В некоторые моменты пытались дать сигнал игрокам, команде, что хотим добавить энергии этому матчу, потому что дела начали складываться не в нашу пользу. Поэтому мы попробовали. Вышло не совсем так, как мы хотели, даже позволили сопернику создать моменты у наших ворот. Я не очень рад этому, нам нужно это исправить, потому что в другом матче ситуация может сложиться иначе.

Очень счастлив как за всю команду, так и за Бражка. [После матча] только поздравил игроков и пожелал удачи в этот заключительный период года в чемпионатах.

Главное чувство первой части отборочного цикла— команда проделала отличную работу. Да, у нас получилось не очень во втором тайме [игры с Азербайджаном], но нам нужно оценивать команду из предыдущего матча, и уже потом делать глобальную оценку этому второму тайма.

Мы показали, кто мы есть, хотя часть футболистов новые для команды и не имеют такого существенного опыта выступлений в сборной. Это было тяжело, но и мы не ожидали выиграть во всех матчах. Теперь перед нами такая ситуация, которую нужно решить. Для игроков это тоже своеобразная учеба. Они еще молоды, не нужно это забывать, и подобные вещи иногда случаются", - сказал Мельгоса.