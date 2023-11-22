Бражко: Теперь надо возвращаться и решать проблемы в Динамо

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями от победы над Азербайджаном U-21 (1:0) в отборе на Евро-2025 U-21.

"Азербайджан? Возможно, дело и в нас, потому что не реализовали много моментов. Азербайджан тоже компактно играл в обороне, 5-4-1 - трудно открыть такую оборону. Но забили один - будем работать над тем, чтобы забивать больше и улучшить игру в обороне.

В первом тайме все больше получалось. Во втором чаще теряли концентрацию, а соперник почувствовал, что может выходить в атаку и где-то создавал моменты у наших ворот и нанес нам проблемы.

Пенальти? Тренер сказал, что я первым буду бить, потому что раньше их пробивал. Но доволен больше тем, что команда победила, чем я забил. Последний пенальти когда забивал? Может еще за "Зарю" против "Ингульца".

Результатом доволен, но есть проблемы, их нужно решать и улучшать нашу игру. Есть куда расти, будем работать в следующем году. Возвращаемся с победным настроением, идем на первом месте. Надо приезжать и решать проблемы в "Динамо", - сказал Бражко.