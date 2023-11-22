Пятая победа подряд. Украина U-21 - Азербайджан U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 21 ноября молодежная сборная Украины одержала минимальную победу над Азербайджаном в матче отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 U-21. Игра прошла в испанской Мурсии и завершилась победой сине-желтых со счетом 1:0.

Автором единственном гола стал Владимир Бражко, который реализовал пенальти в конце первого тайма.

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Как итог, подопечные Унаи Мельгоса выиграли пятый поединок подряд в отборе на Евро-2025 и сохранили лидерство в группе F. В активе украинцев 15 очков из 15-ти возможных.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

Украина U-21 - Азербайджан U-21 1:0

Гол: Бражко, 34 (пенальти).