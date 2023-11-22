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Пятая победа подряд. Украина U-21 - Азербайджан U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Молодежная сборная Украины
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Украинцы лидируют в турнирной таблице

Пятая победа подряд. Украина U-21 - Азербайджан U-21 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

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Во вторник, 21 ноября молодежная сборная Украины одержала минимальную победу над Азербайджаном в матче отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 U-21. Игра прошла в испанской Мурсии и завершилась победой сине-желтых со счетом 1:0.

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Автором единственном гола стал Владимир Бражко, который реализовал пенальти в конце первого тайма.

Как итог, подопечные Унаи Мельгоса выиграли пятый поединок подряд в отборе на Евро-2025 и сохранили лидерство в группе F. В активе украинцев 15 очков из 15-ти возможных.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
Украина U-21 - Азербайджан U-21 1:0
Гол: Бражко, 34 (пенальти).

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Украина U-21 Азербайджан U-21
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