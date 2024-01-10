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Молодежная сборная закупила снаряжение для украинских спецназовцев.ФОТО

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Команда и ранее помогала украинским защитникам

Молодежная сборная закупила снаряжение для украинских спецназовцев.ФОТО

uaf.ua

Новина українською

Игроки и тренерский штаб молодежной сборной Украины в очередной раз собрали средства и приобрели оборудование, необходимое для украинских военнослужащих на фронте.

В этот раз представители молодежки передали бойцам отдельной бригады специального назначения антенну-усилитель сигнала AvengeAngel и тактические наушники, необходимые для выполнения задач в зоне боевых действий на Востоке Украины.

Напомним, что команда и ранее помогала украинским защитникам - до этого молодежка уже успела снабдить воинов автомобилем скорой помощи, тремя внедорожниками, рациями, 3D-принтерами и другим востребованным во время войны снаряжением.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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