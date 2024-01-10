Молодежная сборная закупила снаряжение для украинских спецназовцев.ФОТО
Команда и ранее помогала украинским защитникам
uaf.ua
Игроки и тренерский штаб
В этот раз представители молодежки передали бойцам отдельной бригады специального назначения антенну-усилитель сигнала AvengeAngel и тактические наушники, необходимые для выполнения задач в зоне боевых действий на Востоке Украины.
Напомним, что команда и ранее помогала украинским защитникам - до этого молодежка уже успела снабдить воинов автомобилем скорой помощи, тремя внедорожниками, рациями, 3D-принтерами и другим востребованным во время войны снаряжением.
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