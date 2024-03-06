Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду
Три футболиста Руха и один представитель Колоса
Фото: пресс-служба УАФ
Клубные медиа в своих соцсетях опубликовали список игроков, которые получили вызов в Олимпийскую сборную Украины U-23.
И так, пресс-служба "Руха" сообщила, что трех игроков львовской команды вызвали в ряды "сине-желтых". Это защитники Алексей Сыч, Роман Дидык и полузащитник Олег Федор.
Пресс-служба "Колоса", в свою очередь, проинформировала о том, что голкипер команды Кирилл Фесюн был приглашен на Олимпиаду.
Напомним, в рамках подготовки к летним ОИ-2024 украинцы сыграют товарищеский матч против Олимпийской сборной Японии U-23. Этот поединок состоится 25 марта в Фукуоке.
Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.
Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.
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