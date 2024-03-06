Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду

Клубные медиа в своих соцсетях опубликовали список игроков, которые получили вызов в Олимпийскую сборную Украины U-23.

И так, пресс-служба "Руха" сообщила, что трех игроков львовской команды вызвали в ряды "сине-желтых". Это защитники Алексей Сыч, Роман Дидык и полузащитник Олег Федор.

Пресс-служба "Колоса", в свою очередь, проинформировала о том, что голкипер команды Кирилл Фесюн был приглашен на Олимпиаду.

Напомним, в рамках подготовки к летним ОИ-2024 украинцы сыграют товарищеский матч против Олимпийской сборной Японии U-23. Этот поединок состоится 25 марта в Фукуоке.

Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.

Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.