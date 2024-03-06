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Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду

Молодежная сборная Украины
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Три футболиста Руха и один представитель Колоса

Известны имена четырех игроков, которых Ротань вызвал на Олимпиаду

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Клубные медиа в своих соцсетях опубликовали список игроков, которые получили вызов в Олимпийскую сборную Украины U-23.

И так, пресс-служба "Руха" сообщила, что трех игроков львовской команды вызвали в ряды "сине-желтых". Это защитники Алексей Сыч, Роман Дидык и полузащитник Олег Федор.

Пресс-служба "Колоса", в свою очередь, проинформировала о том, что голкипер команды Кирилл Фесюн был приглашен на Олимпиаду.

Напомним, в рамках подготовки к летним ОИ-2024 украинцы сыграют товарищеский матч против Олимпийской сборной Японии U-23. Этот поединок состоится 25 марта в Фукуоке.

Украина представит свою футбольную сборную на Олимпиаде впервые в истории. Главным тренером нашей олимпийской команды будет Руслан Ротань. Игры пройдут в июле-августе этого года в Париже.

Также заметим, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может быть 3 игрока старше 23 лет.

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Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Олимпиада-2024 Роман Дидык Алексей Сыч Кирилл Фесюн
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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