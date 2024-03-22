Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины
Украина U21 - Марокко U23: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Сегодня состоится контрольный поединок, в котором сыграют молодежная сборная Украины и олимпийская сборная Марокко. Игра пройдет в Анталье (Турция) на стадионе "Мардан".
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Поединок в Анталье начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть можно на региональных телеканалах общественного, а также на YouTube канале УАФ. Бесплатно и без регистрации доступно в этой новости.
Контрольный матч
Украина U-21 - Марокко U-23
22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия
Трансляция - Общественное Спорт
Трансляція матчу Україна U21 — Марокко U23Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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