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Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины

Украина U21 - Марокко U23: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня состоится контрольный поединок, в котором сыграют молодежная сборная Украины и олимпийская сборная Марокко. Игра пройдет в Анталье (Турция) на стадионе "Мардан".

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Поединок в Анталье начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть можно на региональных телеканалах общественного, а также на YouTube канале УАФ. Бесплатно и без регистрации доступно в этой новости.

Контрольный матч

Украина U-21 - Марокко U-23

22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия

Трансляция - Общественное Спорт

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Трансляція матчу Україна U21 — Марокко U23
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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