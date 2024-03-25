Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
Очень блеклая игра в исполнении подопечных Ротаня
УАФ
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Товарищеский матч
23.03.2024. Япония, Китакюсю, префектура Фукуока
Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 1:0
Голы: 48 Сато, 76 Танака
Олимпийская сборная Украины: Фесюн (Ермаков 60), Сыч (Маценко 71), Боль (Фарина 46), Дидык (Дячук 60), Мартынюк, Сигеев, Желизко, Шостак (Кулиев 46), Назаренко (Федор 71), Кухаревич (Кулаковский 60), Шулянский (Кащук 60).
Главный тренер: Руслан Ротань.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
25.03.2024 в 14:14
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1