  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
В тренде

Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом

Молодежная сборная Украины

Очень блеклая игра в исполнении подопечных Ротаня

Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом

УАФ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Товарищеский матч

23.03.2024. Япония, Китакюсю, префектура Фукуока

Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 1:0

Голы: 48 Сато, 76 Танака

Олимпийская сборная Украины: Фесюн (Ермаков 60), Сыч (Маценко 71), Боль (Фарина 46), Дидык (Дячук 60), Мартынюк, Сигеев, Желизко, Шостак (Кулиев 46), Назаренко (Федор 71), Кухаревич (Кулаковский 60), Шулянский (Кащук 60).

Главный тренер: Руслан Ротань.

По теме
yellow-arrow
Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
yellow-arrow
Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
yellow-arrow
Сыч, Фесюн и Назаренко поделились мыслями о спарринге олимпийской сборной Украины с Японией U23
Руслан Ротань Япония Олимпийская сборная Украины Олимпиада
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
25.03.2024 в 14:14
Ротань не тренер
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
nivroku (Odessa)
25.03.2024 в 14:14
Ротань не тренер
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости