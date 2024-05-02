Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде

В Азии завершился отбор на футбольный турнир летних Олимпийских игр-2024.

В матче за третье место на Кубке Азии U-23 сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры.

Именно Ирак станет соперником по группе сборной Украины.

Напомним, что сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

Также в нашей группе Аргентина и Марокко.