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Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде

Молодежная сборная Украины
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В Азии завершились отборочные игры

Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Азии завершился отбор на футбольный турнир летних Олимпийских игр-2024.

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В матче за третье место на Кубке Азии U-23 сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры.

Именно Ирак станет соперником по группе сборной Украины.

Напомним, что сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

Также в нашей группе Аргентина и Марокко.

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