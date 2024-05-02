Известен последний соперник сборной Украины на Олимпиаде
В Азии завершились отборочные игры
фото из свободных источников
В Азии завершился отбор на футбольный турнир летних Олимпийских игр-2024.
В матче за третье место на Кубке Азии U-23 сборная Ирака победила команду Индонезии со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры.
Именно Ирак станет соперником по группе сборной Украины.
Напомним, что сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
Также в нашей группе Аргентина и Марокко.
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