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Гутцайт: Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую и отпустили игроков на ОИ-2024

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Поедут ли игроки наших грандов на ОИ-2024, пока что неизвестно

Гутцайт: Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую и отпустили игроков на ОИ-2024

mms.gov.ua

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Глава НОК Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Олимпиаде-2024.

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– Я всегда ожидаю от наших спортсменов победы. У нас молодая и амбициозная команда. Проблема лишь в том, что Олимпиада проходит тогда, когда игроки могут быть нужны своим клубам. У них параллельно может быть квалификация на еврокубки.

– Попробует ли НОК повлиять на украинские клубы, чтобы они отпустили игроков на Олимпиаду?

– Будем надеяться, что всех отпустят. Я понимаю, что Олимпийские игры – это не футбольные соревнования, но во время войны важно, чтобы мы показали свою силу на Олимпиаде. Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую этого вопроса. Мы верим в то, что они приедут в полном составе и продемонстрируют свою лучшую игру.

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Источник:
LB
Опубликовал: Михаил Черныш
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