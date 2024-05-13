Гутцайт: Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую и отпустили игроков на ОИ-2024

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Олимпиаде-2024.

– Я всегда ожидаю от наших спортсменов победы. У нас молодая и амбициозная команда. Проблема лишь в том, что Олимпиада проходит тогда, когда игроки могут быть нужны своим клубам. У них параллельно может быть квалификация на еврокубки.

– Попробует ли НОК повлиять на украинские клубы, чтобы они отпустили игроков на Олимпиаду?

– Будем надеяться, что всех отпустят. Я понимаю, что Олимпийские игры – это не футбольные соревнования, но во время войны важно, чтобы мы показали свою силу на Олимпиаде. Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую этого вопроса. Мы верим в то, что они приедут в полном составе и продемонстрируют свою лучшую игру.