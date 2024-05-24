Шевченко: Гарантий, что Ротань получит на Олимпиаду всех нужных ему игроков, пока нет
Все будет зависеть от клубов
УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о проблеме с формированием состава олимпийской сборной Украины на Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в те же сроки, в которые украинские клубы будут выступать в квалификации еврокубков следующего сезона.
"Гарантий, что главный тренер олимпийской сборной Украины получит на Олимпиаду всех игроков, на которых он рассчитывает, пока нет.
Поэтому мы предоставили Руслану Петровичу возможность сформировать второй состав олимпийской сборной — подобрать замену тем исполнителям, которых может не оказаться на Олимпиаде. Давления на клубы не будет, Окончательное решение за ними. В этой ситуации всё будет зависеть от решения клубов и от коммуникации между ними и главным тренером нашей олимпийской сборной", — сказал Шевченко.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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