Шевченко: Гарантий, что Ротань получит на Олимпиаду всех нужных ему игроков, пока нет

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о проблеме с формированием состава олимпийской сборной Украины на Олимпиаду 2024 года, которая пройдет в те же сроки, в которые украинские клубы будут выступать в квалификации еврокубков следующего сезона.

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"Гарантий, что главный тренер олимпийской сборной Украины получит на Олимпиаду всех игроков, на которых он рассчитывает, пока нет. Поэтому мы предоставили Руслану Петровичу возможность сформировать второй состав олимпийской сборной — подобрать замену тем исполнителям, которых может не оказаться на Олимпиаде. Давления на клубы не будет, Окончательное решение за ними. В этой ситуации всё будет зависеть от решения клубов и от коммуникации между ними и главным тренером нашей олимпийской сборной", — сказал Шевченко.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.