Федор: Мне импонирует футбольная философия Ротаня

19-летний полузащитник " Руха " Олег Федор поделился своими ожиданиями от пребывания в олимпийской сборной Украины, которая впервые в своей истории этим летом сыграет на Олимпийских играх.

- Это мой второй вызов в расположение олимпийской сборной. Первый – в начале марта перед контрольным матчем в гостях с японцами, был неожиданным. К сожалению, тогда нам не удалось продемонстрировать своих лучших качеств, возможно, потому, что играли, как говорится, с колес и хозяева довольно уверенно победили.

- Поскольку тебя снова вызвали в сборную для участия в представительном турнире во Франции свидетельствует о том, что ты запомнился главному тренеру Руслану Ротаню своими достоинствами.

- Об этом лучше спросите у самого Ротаня, хотя скрывать не буду: мне, действительно, очень приятно снова оказаться в олимпийской сборной. Тем более, что на этот раз будет больше времени для подготовки и можно надеяться, что сыграем лучше, чем с теми же японцами.

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- Если сравнивать стиль игры возглавляемой Ротанем "Александрии" и "Руха" под руководством Виталия Пономарева, то что-то похожее прослеживается?

- Нет, "Александрия" делает ставку на контроль мяча, многоходовые комбинации, а "Рух" – это заточенность на атаку, поиск кратчайшего пути к воротам, интенсивность. Хотя, если откровенно, мне импонирует футбольная философия Ротаня, возможно, потому, что с "Александрией" очень сложно играть.

- В этом сезоне "Рух" запомнился универсализмом своих игроков, создавалось впечатление, что в случае необходимости, каждый из них эффективно мог действовать на нескольких позициях. А тебе на какой наиболее комфортно?

- Атакующего полузащитника – "десятки". Хотя могу сыграть и в центре полузащиты или скрытой "девятки". Это было важно, потому что в отчетном сезоне в "Рухе" нападающие часто выпадали из рядов из-за травм.

- Специалисты часто отмечают тебя за креативность. В этом аспекте кто у тебя в "Рухе" главный конкурент?

- Бразилец Таллес, кстати, мы даже с ним похожи, как внешне, так и по манере игры. Знаете, я даже от тренировок с Таллесом получаю наслаждение. Для него не имеет значения, где играть в середине поля, ведь у латиноамериканца две ноги рабочие, импонирует, что всегда пытается действовать нестандартно.

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- А кого ты считаешь самым сильным исполнителем, на твоей позиции?

- Мой любимый игрок – бразилец Фелипе Коутиньо, в последнее время также внимательно слежу за Джеймсом Мэддисоном из "Тоттенхэма".

- Если уж речь зашла о международном футболе, то в этом сезоне "Рух" был очень близко к завоеванию путевки в Лигу конференций. Чего не хватило львовянам, чтобы не проиграть в заключительном туре "Динамо"?

- После финального свистка мы были просто опустошены. И не только потому, что не продемонстрировали своей лучшей игры. Было обидно за то, что много очков растранжирили в матчах с командами, где не должны были этого делать. Речь идет, прежде всего, о поединках с аутсайдерами – "Минаем", "Оболонью". Поэтому пенять надо только на себя.

- Хочется встретить свое 20-летие 23 июля во Франции, где скоро состоится старт Олимпиады 2024?

- Мечта каждого спортсмена выступить на Олимпийских играх. Я бы еще уточнил: успешно выступить. Конечно, очень хочу стать участником этого мирового спортивного форума. На международном турнире в Тулоне постараюсь доказать, что Руслан Ротань не ошибся с моим приглашением.