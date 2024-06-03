Индонезия U-20 – Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийских сборных

Завтра в рамках подготовки к Олимпиаде подопечные Руслана Ротаня начнут свои выступления на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции. Соперником нашей сборной станет Индонезия U-20. Эта сборная звезд с неба не хватает, но недооценки украинцам следует избегать.

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Наша олимпийская сборная сыграла пока только один матч в своей истории. В конце марта подопечные Ротаня в Японии уступили местной олимпийской сборной - 0:2. Тогда в распоряжении тренерского штаба было всего лишь 19 исполнителей, а сейчас состав существенно обновился.

Матч между сборными Индонезии и Украины состоится во вторник, 4 июня 2024, в 19:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт.