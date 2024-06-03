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Цыганков и Ярмоленко выразили желание сыграть на Олимпиаде, - журналист

Молодежная сборная Украины

Однако не все так однозначно

Цыганков и Ярмоленко выразили желание сыграть на Олимпиаде, - журналист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко хотят сыграть на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, игроки подтвердили Руслану Ротаню свое желание сыграть на турнире, если тренер примет решение взять их на Олимпиаду.

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Напомним, что в заявку команды на олимпийский футбольный можно внести трех футболистов старше 23-х лет, и Ярмоленко и Цыганков выразили готовность поехать в Париж.

Но при этом нужно помнить, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

"Динамо" и "Жирона" пока не сообщали о своем решении по поводу Олимпиады.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 19:48
Циганков ще зрозуміло.. А ти , діду, куди сунешся?))).
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 19:48
Циганков ще зрозуміло.. А ти , діду, куди сунешся?))).
Ответить
0
0

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