Цыганков и Ярмоленко выразили желание сыграть на Олимпиаде, - журналист
Однако не все так однозначно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко хотят сыграть на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, игроки подтвердили Руслану Ротаню свое желание сыграть на турнире, если тренер примет решение взять их на Олимпиаду.
Напомним, что в заявку команды на олимпийский футбольный можно внести трех футболистов старше 23-х лет, и Ярмоленко и Цыганков выразили готовность поехать в Париж.
Но при этом нужно помнить, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.
"Динамо" и "Жирона" пока не сообщали о своем решении по поводу Олимпиады.
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