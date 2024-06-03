Цыганков и Ярмоленко выразили желание сыграть на Олимпиаде, - журналист

Игроки национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко хотят сыграть на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, игроки подтвердили Руслану Ротаню свое желание сыграть на турнире, если тренер примет решение взять их на Олимпиаду.

Читайте также Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на турнир

Напомним, что в заявку команды на олимпийский футбольный можно внести трех футболистов старше 23-х лет, и Ярмоленко и Цыганков выразили готовность поехать в Париж.

Но при этом нужно помнить, что Олимпийские Игры не входят в календарь ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

"Динамо" и "Жирона" пока не сообщали о своем решении по поводу Олимпиады.