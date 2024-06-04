Первый выбор Ротаня. Стартовый состав олимпийской сборной Украины на матч с Индонезией U-20

Сегодня, 4 июня, Олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня стартует в товарищеском турнире во Франции.

Первый соперник нашей команды – сборная Индонезии U-20.

Этот поединок начнется сегодня в 19:00 и уже известен стартовый состав нашей команды на матч.

Украина (U-23): Нещерет, Драмбаев, Михавко, Павлюк, Крупский, Сигеев, Михайленко, Кучерявый, Волошин, Синчук, Брагару

Запасные: Фесюн, Ермаков, Шостак, Сикан, Салюк, Федор, Батагов, Велетень, Рубчинский, Хлань, Мартынюк