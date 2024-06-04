Международный турнир. Индонезия U-20 – Украина U-23 0:3. Гол+пас 17-летнего Синчука

Олимпийская сборная Украина сегодня начала свои выступления на турнире Мориса Ревелло. Соперником нашей сборной стала Индонезия. Эти соревнования рассматриваются в качестве подготовки к Олимпиаде.

Сборная Индонезии на турнир привезла команду возраст которой от 17 до 19 лет. Отметим, что 20 игроков представляют чемпионат Индонезии, 5 игроков играют в юношеских командах из Нидерландов и 1 игрок из бразильского "Сан-Пауло". В 2024 году сборная еще не побеждала. Для олимпийской сборной Украины это всего вторая игра в истории. В марте подопечные Ротаня проиграли Японии, но тогда были серьезные кадровые проблемы. В этот раз заявка "сине-желтых" гораздо мощнее.

Руслан Ротань стартовым составом удивил, ведь Сикан, Салюк, Батагов, Рубчинский и Хлань остались в запасе. Тем не менее, шанс проявить себя получил 17-летний хавбек перволигово "Металлиста" Геннадий Синчук. В качестве центрального нападающего сегодня играл Максим Брагару. Без мяча украинцы играли по схеме 4-4-2.

Украинцы с первых минут стали играть с позиции силы и пытались открыть счет. Мог забивать Назар Волошин, но его удар парировал голкипер. Подопечным Ротаня удавалось находить свободные зоны в защите соперников и тем самым постоянно держали в напряжении Алгиффари. Уже на девятой минуте наши ребята открыли счет. Драмбаев подал, а Синчук мощно пробил в дальний угол – 0:1. Шикарный дебют для молодого полузащитника.

После гола украинцы продолжали доминировать, а индонезийцы даже не думали об атаке. На 30-й минуте Михайленко из пределов штрафной хладнокровно пробил в угол ворот – 0:2. Следует отметить активный прессинг подопечных Ротаня. Темп матча был не слишком высокий, но это устраивало нашу сборную. Нещерет оставался без работы.

После перерыва скорости не выросли. Украинцы играли примерно на 50% своих возможностей, но подопечных Ротаня можно понять, ведь результат был сделан еще в первом тайме. На игру индонезийцев без слез было сложно смотреть. Даже, несмотря на невысокий темп, украинцы смогли забить еще. Синчук подал, а Федор головой забил в пустые ворота – 0:3. Очень хорошая и полезная игра в исполнении Геннадия. Могли забивать больше, но особо не напрягались.

В итоге олимпийская сборная Украины с уверенной победы стартует на турнире в Марселе.

Tournoi Maurice Revello

Индонезия U-20 - Украина U-23 0:3

Голы: Синчук (9), Михайленко (30), Федор (59)

Украина U-23: Нещерет (Ермаков (46), Крупский (Федор, 46), Павлюк, Михавко, Драмбаев, Сигеев, Кучерявый, Михайленко (Шостак, 67), Синчук (Велетень, 67), Волошин (Хлань, 67), Брагару

Индонезия U-20 (стартовый состав): Алгиффари, Маркс, Ивел, Памунгкас, Хидаят, Фирмансия, Кака, Жардим, Икбал, Хань, Абдулманан