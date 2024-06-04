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Олимпийская сборная побеждает Индонезию 2:0 после первого тайма. Видео голов

Молодежная сборная Украины

Мячами отличились Синчук и Михайленко

Олимпийская сборная побеждает Индонезию 2:0 после первого тайма. Видео голов

УАФ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская сборная Украины начала свои выступления на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции. "Сине-желтые" играют с командой Индонезии.

После первого тайма команда Руслана Ротаня побеждает со счетом 2:0.

Сначала после подачи Драмбаева гол забил 17-летний игрок "Металлиста" Геннадий Синчук.

А на 23-й минуте счет удвоил хавбек "Александрии" Николай Михайленко.

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