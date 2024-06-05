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Украина U-23 – Италия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Молодежная сборная Украины

Украина U-23 - Италия U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол

Украина U-23 – Италия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

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Завтра олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Морисса Ревелло в Марселе. Соперником подопечных Ротаня станет сборная Италии U-21.

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Обе команды свои первые матчи на турнире выиграли. Итальянцы устроили голевую феерию с Японией U-19 – 4:3, а украинцы уверенно и солидно разобрались с Индонезией U-20 – 3:0. Перед этим туром наши ребята возглавляют группу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна U-23 - Італія U-21
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Матч между сборными Украины и Италии состоится в четверг, 6 июня 2024 года, в 16:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет просмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Пригода
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