Украина U-23 – Италия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 - Италия U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Завтра олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Морисса Ревелло в Марселе. Соперником подопечных Ротаня станет сборная Италии U-21.
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Обе команды свои первые матчи на турнире выиграли. Итальянцы устроили голевую феерию с Японией U-19 – 4:3, а украинцы уверенно и солидно разобрались с Индонезией U-20 – 3:0. Перед этим туром наши ребята возглавляют группу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных.
Матч между сборными Украины и Италии состоится в четверг, 6 июня 2024 года, в 16:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет просмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.
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