Международный турнир. Украина U-23 – Италия U-21 4:0. Солидно и уверенно

Во втором туре международного турнира Мориса Ревелло олимпийская сборная Украины встречалась с Италией U-21. Обе сборные свои первые матчи выиграли, но по разнице забитых и пропущенных украинцы занимали первое место. Напомним, что наши ребята обыграли Индонезию U-20 (3:0), а итальянцы справились с Японией U-19 (4:3).

Олимпийская сборная Украины использует участие в представительном международном турнире как часть подготовки к Олимпийским играм в Париже. В 2024 году Италия U-21 сыграла три матча. Победили Латвию 2:0, сыграли 1:1 с Турцией и обыграли Японию 4:3 в стартовом матче на турнире Мориса Ревелло.

Сегодня Руслан Ротань прогнозированно провел существенную ротацию в составе. По сравнению с противостоянием против Индонезии с первых минут вышел только Илья Крупский.

С первых минут подопечные Ротаня не отходили от привычного футбола. Украинцы пытались больше играть первым номером и быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. У итальянцев были существенные проблемы с конструктивом, но не стоит умалять заслуги наших ребят, которые не давали соперникам свободных зон.

В первой половине тайма было много борьбы, но до голевых моментов дело не доходило. В середине тайма Дзакки далеко отпустил от себя мяч и ударил по ноге Сикана, но пенальти в ворота сборной Италии не был назначен. На 31-й минуте Хлань на скорости ворвался в штрафную, обыграл Дзанноти и пробил в дальний верхний угол – 1:0. В конце тайма огрызнулись итальянцы, но после передачи Эспозито мимо пустых ворот пробил Гиларди. Повезло в этом эпизоде ​​нашей сборной. Первую половину встречи украинцы могут занести в актив.

Темп матча был довольно медленный, но это не помешало нашим ребятам в дебюте второго тайма увеличить свое преимущество. Александр Мартынюк решился на удар из-за пределов штрафной и попал в девятку – 2:0. Дебютный гол для 22-летнего игрока "Александрии". Нравилась солидная и уверенная игра украинцев.

У итальянцев после перерыва вообще ничего не получалось, а подопечные Ротаня не останавливались на достигнутом и забили еще. Удар Хланя заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Сикан, который расстрелял ворота - 3:0. Браво, ребята! На 71-й минуте после передачи Ярмолюка в пустые ворота забил Волошин – 4:0. Эти футболисты даже минуты не сыграли.

В итоге, очень уверенная победа нашей олимпийской сборной, которая стала единоличным лидером группы.

Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 - Италия U-21 4:0

Голы: Хлань (31), Мартынюк (53), Сикан (64), Волошин (71)

Украина U-23: Фесюн – Мартынюк, Могот, Салюк (Павлюк, 84), Крупский – Шостак (Сигеев, 76), Рубчинский, Велетень (Ярмолюк, 70) – Хлань, Сикан (Краснопир, 70), Федор (Волошин, 70)

Италия U-21 (стартовый состав): Дзакки – Дзанотти, Вероли, Бонфанти, Гиларди – Фаббиан, Фатиканти, Вольпато – Ндур – Черри, Эспозито