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Хлань эффектно открыл счет в матче с Италией U-21. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Первый тайм - за командой Ротаня

Хлань эффектно открыл счет в матче с Италией U-21. ВИДЕО

Фото: Instagram

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello во Франции. Соперник сине-желтых - команда Италии U-21.

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Наша команда открыла счет на 31-й минуте матча – после сольного прохода эффектно разобрался Хлань.

К перерыву счет 1:0.

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