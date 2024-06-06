Хлань эффектно открыл счет в матче с Италией U-21. ВИДЕО

Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины сыграет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello во Франции. Соперник сине-желтых - команда Италии U-21.

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Наша команда открыла счет на 31-й минуте матча – после сольного прохода эффектно разобрался Хлань.

К перерыву счет 1:0.