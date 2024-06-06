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Сегодня залетают только красавцы. Мартынюк вколотил тандерболт в ворота Италии U-21. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Ведем 2:0

Сегодня залетают только красавцы. Мартынюк вколотил тандерболт в ворота Италии U-21. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины играет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello во Франции. Соперник сине-желтых - команда Италии U-21.

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Наша команда открыла счет на 31-й минуте матча – после сольного прохода эффектно разобрался Хлань.

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Ну а после перерыва закрепила успех – на 53-й минуте Мартынюк без сопротивления опорников дал красивейший тандерболт в девятку – ведем 2:0.

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