Сегодня залетают только красавцы. Мартынюк вколотил тандерболт в ворота Италии U-21. ВИДЕО

Сегодня, 6 июня олимпийская сборная Украины играет свой второй матч на международном турнире Maurice Revello во Франции. Соперник сине-желтых - команда Италии U-21.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наша команда открыла счет на 31-й минуте матча – после сольного прохода эффектно разобрался Хлань.

Читайте также Хлань эффектно открыл счет в матче с Италией U-21. ВИДЕО

Ну а после перерыва закрепила успех – на 53-й минуте Мартынюк без сопротивления опорников дал красивейший тандерболт в девятку – ведем 2:0.