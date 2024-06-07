Украина U-23 – Панама U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 - Панама U-23: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Олимпийская сборная Украины радует болельщиков игрой и результатами. Украинцы выиграли оба матча на международном турнире Морисса Ревелло. Сначала наши ребята победили Индонезию U-20, а затем не оставили шансов молодежной сборной Италии – 4:0.
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Ближайший соперник нашей сборной Панама U-23 на этом турнире пока сыграл один матч. Панамцы прогнозируемо разобрались с индонезийцами – 4:0. Украинцы подходят к этому противостоянию в статусе единоличного лидера группы.
Матч между сборными Украины и Панамы состоится в субботу, 8 июня 2024 года, в 18:30. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.
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