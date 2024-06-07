Мудрик: Желание сыграть на Олимпиаде есть, нужно с Челси решать вопрос
Раньше была информация, что Челси не отпустит своих игроков на Олимпиаду
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что был бы не против сыграть на Олимпиаде-2024.
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Напомним, что ранее была информация от британских СМИ, что "Челси" не отпустит своих игроков (в том числе и Мудрика) на Олимпиаду, в то же время официально клуб еще игрокам об этом не сообщал.
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"Конечно, слежу за нашей олимпийской командой, видел, что они выиграли у Индонезии 3:0. Молодцы. У них очень хороший тренер. Думаю, с ним у них все получится.
Желание сыграть на Олимпиаде есть, все может быть. Надо с "Челси" решать вопрос", - рассказал Мудрик.
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Источник:ВЗБІРНАUA
Опубликовал: Михаил Черныш
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