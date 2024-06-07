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Мудрик: Желание сыграть на Олимпиаде есть, нужно с Челси решать вопрос

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Раньше была информация, что Челси не отпустит своих игроков на Олимпиаду

Мудрик: Желание сыграть на Олимпиаде есть, нужно с Челси решать вопрос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что был бы не против сыграть на Олимпиаде-2024.

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Напомним, что ранее была информация от британских СМИ, что "Челси" не отпустит своих игроков (в том числе и Мудрика) на Олимпиаду, в то же время официально клуб еще игрокам об этом не сообщал.

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"Конечно, слежу за нашей олимпийской командой, видел, что они выиграли у Индонезии 3:0. Молодцы. У них очень хороший тренер. Думаю, с ним у них все получится.

Желание сыграть на Олимпиаде есть, все может быть. Надо с "Челси" решать вопрос", - рассказал Мудрик.

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Источник:
ВЗБІРНАUA
Опубликовал: Михаил Черныш
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