Мудрик: Желание сыграть на Олимпиаде есть, нужно с Челси решать вопрос

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что был бы не против сыграть на Олимпиаде-2024.

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Напомним, что ранее была информация от британских СМИ, что "Челси" не отпустит своих игроков (в том числе и Мудрика) на Олимпиаду, в то же время официально клуб еще игрокам об этом не сообщал.

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