Хлань – о голе в ворота Италии U23: Всегда, когда иду в дриблинг, должен чувствовать уверенность
Полузащитник Лехии прокомментировал эффектный забитый мяч
Фото: affa.az
В рамках товарищеского соревнования во Франции олимпийская сборная Украины U23 разгромила сверстников из Италии (4:0). Максим Хлань открыл счет во встрече.
"Когда идешь в такой проход, то должна быть только уверенность. Иначе никак. Всегда, когда иду в дриблинг, должен чувствовать уверенность, потому что иначе у меня не получится это сделать.
Выстрел издалека – это даже лучше, чем мой гол (точный удар Мартынюка – прим.). Отдал бы ему звание MVP матча, но мне дали. Часто ли забивает такое на тренировках? Никогда (смеется). Не знаю, на тренировке не видел столь мощных ударов от него", – отметил футболист.
В предыдущем сезоне Максим оформил 14 результативных действий в 25 поединках.
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