Хлань – о голе в ворота Италии U23: Всегда, когда иду в дриблинг, должен чувствовать уверенность

В рамках товарищеского соревнования во Франции олимпийская сборная Украины U23 разгромила сверстников из Италии (4:0). Максим Хлань открыл счет во встрече.

"Когда идешь в такой проход, то должна быть только уверенность. Иначе никак. Всегда, когда иду в дриблинг, должен чувствовать уверенность, потому что иначе у меня не получится это сделать.

Выстрел издалека – это даже лучше, чем мой гол (точный удар Мартынюка – прим.). Отдал бы ему звание MVP матча, но мне дали. Часто ли забивает такое на тренировках? Никогда (смеется). Не знаю, на тренировке не видел столь мощных ударов от него", – отметил футболист.