  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
В тренде

Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Молодежная сборная Украины

Украина U-23 – Панама U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол

Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 июня, олимпийская сборная Украины сыграет свой третий матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет Панама U-23. Украинцы до этого матча очки не теряли и даже не пропускали.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Панама пока сыграла всего один матч на турнире - разгромили Индонезию (4:0). Отметим, что ближайший соперник украинцев в прошлом году выиграл турнир Maurice Revello.

Матч между Украиной и Панамой начнется в 18:30. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Общественное Спорт + YouTube.

Tournoi Maurice Revello, Группа В

8 июня 2024 год

Украина U-23 18:30 Панама U-23.

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Общественное Спорт + YouTube

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Україна U-23 - Панама U-23
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Хлань – о голе в ворота Италии U23: Всегда, когда иду в дриблинг, должен чувствовать уверенность
yellow-arrow
Мудрик: Желание сыграть на Олимпиаде есть, нужно с Челси решать вопрос
yellow-arrow
Украина U-23 – Панама U-23. Анонс и прогноз матча международного турнира на 08.06.2024
Олимпийская сборная Украины смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости