Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 – Панама U-23: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.06.2024 ⋊ Матч олимпийской сборной Украины на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Сегодня, 8 июня, олимпийская сборная Украины сыграет свой третий матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет Панама U-23. Украинцы до этого матча очки не теряли и даже не пропускали.
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Панама пока сыграла всего один матч на турнире - разгромили Индонезию (4:0). Отметим, что ближайший соперник украинцев в прошлом году выиграл турнир Maurice Revello.
Матч между Украиной и Панамой начнется в 18:30. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Общественное Спорт + YouTube.
Tournoi Maurice Revello, Группа В
8 июня 2024 год
Украина U-23 18:30 Панама U-23.
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Общественное Спорт + YouTube
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