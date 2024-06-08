Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Сегодня, 8 июня, олимпийская сборная Украины сыграет свой третий матч на международном турнире Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет Панама U-23. Украинцы до этого матча очки не теряли и даже не пропускали.

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Панама пока сыграла всего один матч на турнире - разгромили Индонезию (4:0). Отметим, что ближайший соперник украинцев в прошлом году выиграл турнир Maurice Revello.

Матч между Украиной и Панамой начнется в 18:30. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Общественное Спорт + YouTube.

Tournoi Maurice Revello, Группа В

8 июня 2024 год

Украина U-23 18:30 Панама U-23.

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Общественное Спорт + YouTube