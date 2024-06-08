Международный турнир. Украина U-23 – Панама U-23 2:0. Третья подряд победа

Сегодня подопечные Руслана Ротаня сыграли свой третий матч на турнире Морисса Ревелло. Украина U-23 встречалась с ровесниками из Панамы. До этого тура украинцы не теряли очков и не пропускали.Панама U-23 на старте турнира обыграла Индонезию U-20 (4:0) и занимает второе место с тремя очками.

Отметим, что Панама U-23 в прошлом году выиграла турнир Мориса Ревелло. В финале панамцы в серии пенальти обыграли сборную Марокко U-20. Напомним, что из группы в финал выходит первое место, а вторая команда будет играть матч за бронзу.

Сегодня Руслан Ротань с первых минут не выпустил ни одного игрока , которые играли в противостоянии с молодежной сборной Италии. Шанс еще раз проявить себя получили футболисты, игравшие в первом туре против Индонезии.

Украинцы с первых минут прогнозированно взяли мяч под свой контроль. Мог забивать Волошин, но его удар в ближний угол парировал голкипер. Панамцы не могли спокойно выйти из защиты в атаку, ведь подопечные Ротаня высоко прессинговали. Нашим ребятам не хватало конструктива в заключительной трети поля. В позиционном футболе в первой половине тайма ощущались проблемы.

Постепенно панамцы начали даже огрызаться, но удару Филлипса не хватило точности. В нашей сборной стоит отметить Назара Волошина, не боявшегося брать инициативу на себя. В конце тайма подопечные Ротаня активизировались, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Первый тайм завершился без голов.

После перерыва украинцы продолжили играть первым номером, но забить никак не удавалось. Последней передачи все же не хватало. На 62-й минуте наши ребята все же добились своего. После передачи Михайленко из пределов штрафной в дальний угол пробил Волошин – 1:0. Через четыре минуты ошибкой голкипера воспользовался Ярмолюк, забивший в пустые ворота - 2:0.

В итоге третья подряд победа олимпийской сборной Украины.

Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 - Панама U-23 2:0

Голы: Волошин (62), Ярмолюк (66)

Украина U-23: Нещерет – Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаев (Мартынюк, 68) – Кучерявый (Ярмолюк, 62), Михайленко, Сигеев – Синчук (Хлань, 68), Краснопир (Сикан, 62), Волошин (Федор, 85)

Панама U-23 (стартовый состав): Димас – Арройо, Велис, Дэвис, Карраскилья, Орельен, Пердомо, Санчес, Валор, Филлипс, Альварадо