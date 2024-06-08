С Брагару в защите. Известен стартовый состав олимпийской сборной Украины на матч с Панамой

Олимпийская сборная Украины готова к третьему матчу на международном турнире Tournoi Maurice Revello. Сегодня украинцы будут играть против Панамы U23.

Главный тренер Руслан Ротань определился со стартовым составом на игру. Специалист продолжает экспериментировать с одиннадцаткой.

Турнир проходит во Франции. Начало игры - в 18:30. Трансляция - в YouTube-канале Общественное Спорт.