С Брагару в защите. Известен стартовый состав олимпийской сборной Украины на матч с Панамой
Выбор Ротаня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская сборная Украины готова к третьему матчу на международном турнире Tournoi Maurice Revello. Сегодня украинцы будут играть против Панамы U23.
Главный тренер Руслан Ротань определился со стартовым составом на игру. Специалист продолжает экспериментировать с одиннадцаткой.
Турнир проходит во Франции. Начало игры - в 18:30. Трансляция - в YouTube-канале Общественное Спорт.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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