Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
Украина U-23 - Япония U-19: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Завтра олимпийская сборная Украины сыграет свой последний матч в группе на турнире Мориса Ревелло. Наша сборная приятно радует болельщиков игрой и результатами: три победы и ни одного пропущенного гола.
Соперником украинцев станет сборная Японии U-19, которая в драматическом матче уступила Италию U-21 (3:4), а в прошлом туре разгромила Индонезию U-20 (4:1).
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Матч между сборными Украины и Японии состоится в понедельник, 10 июня 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.
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