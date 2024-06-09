Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Завтра олимпийская сборная Украины сыграет свой последний матч в группе на турнире Мориса Ревелло. Наша сборная приятно радует болельщиков игрой и результатами: три победы и ни одного пропущенного гола.

Соперником украинцев станет сборная Японии U-19, которая в драматическом матче уступила Италию U-21 (3:4), а в прошлом туре разгромила Индонезию U-20 (4:1).

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна U-23 - Японія U-19 Смотреть трансляцию

Матч между сборными Украины и Японии состоится в понедельник, 10 июня 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.