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Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Молодежная сборная Украины

Украина U-23 - Япония U-19: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол

Украина U-23 – Япония U-19. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Завтра олимпийская сборная Украины сыграет свой последний матч в группе на турнире Мориса Ревелло. Наша сборная приятно радует болельщиков игрой и результатами: три победы и ни одного пропущенного гола.

Соперником украинцев станет сборная Японии U-19, которая в драматическом матче уступила Италию U-21 (3:4), а в прошлом туре разгромила Индонезию U-20 (4:1).

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна U-23 - Японія U-19
Смотреть трансляцию

Матч между сборными Украины и Японии состоится в понедельник, 10 июня 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.

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Олимпийская сборная Украины Где смотреть футбол
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 09:08
А почему не с U-17? Японцы и так ростом не выделяются, так ещн им до 19 лет.
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.06.2024 в 09:08
А почему не с U-17? Японцы и так ростом не выделяются, так ещн им до 19 лет.
Ответить
0
0

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