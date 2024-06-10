Международный турнир. Украина U-23 – Япония U-19 2:1. С максимальным результатом выходим в финал

Сегодня олимпийская сборная Украины сыграла свой четвёртый матч на турнире Мориса Ревелло. Соперниками нашей сборной стали юноши из Японии. До этого матча украинцы не теряли очков и даже не пропускали.

Руслан Ротань сегодня почти такой же состав, который играл против Италии U-21. Вместо Фесюна сегодня шанс проявить себя получил голкипер "Александрии" 22-летний Георгий Ермаков. Отметим, что японцы ранее на турнире во Франции сыграли два матча: проиграли Италии и выиграли в Индонезии.

Уже с первых минут украинцы взяли мяч под свой контроль. Шикарную возможность отличиться потерял Сикан, но нападающий "Шахтера" после передачи Велетня головой пробил в штангу. Следует отметить высокий прессинг подопечных Ротаня, заставлявший ошибаться японцев. Юноши из Японии не могли выйти из защиты в атаку.

Конструктива в заключительной трети поля украинцам в первой половине встречи все же не хватало. На 33-й минуте пришлось вступать в игру Ермакову, когда он парировал удар Ясуды. Первая акцентированная атака японцев могла завершиться голом. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но наши ребята все же добились своего. После передачи Сикана с линии штрафной в дальний угол пробил Владислав Велетень - 1:0. Не самый лучший футбол в исполнении олимпийской сборной Украины, но результат на табло...

После перерыва японцы начали больше играть первым номером и они чуть не отыгрались. Второй раз в матче удар Ясуды парировал Ермаков. А вот украинцы свой момент реализовали. Хлань отдал в штрафную, а Велетень мощно пробил в дальний угол – 2:0. Дубль для игрока "Колоса". После этого гола подопечные Ротаня спокойно контролировали ход событий на поле. К сожалению, на 81-й минуте наши ребята впервые на этом турнире пропустили. Отличился нападающий японцев Шиогаи – 2:1.

В итоге олимпийская сборная Украины без потери очков выходит в финал.

Tournoi Maurice Revello

Украина U-23 – Япония U-19 2:1

Голы: Велетень (42, 55) - Шиогаи (81)

Украина U-23: Ермаков – Крупский (Павлюк, 87), Салюк, Батагов, Мартынюк – Федор (Ярмолюк, 57), Рубчинский, Шостак (Сигеев, 68) – Велетень (Кучерявый, 68), Сикан (Краснопир, 68), Хлань

Япония U-19 (стартовый состав): Араки – Умеки, Шиокава, Кита, Такахаси – Огуру, Ясуда, Хирои, Озеки, Юкутомо – Шиогаи