Олимпийская сборная Украины на товарищеском турнире имени Мориса Ревелло во Франции обыграла Японию U-19 (2:1) , благодаря чему заняла первое место в своей группе и пробилась в финал турнира.

Вторую группу за тур до финиша выиграла сборная Кот-д'Ивуара U-20, которая и станет соперником украинцев в финале.

Финальный матч состоится 16 июня.