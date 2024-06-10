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Олимпийская сборная Украины в финале турнира имени Мориса Ревелло сыграет с Кот-д'Ивуаром U-20

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Финал состоится в воскресенье, 16 июня

Олимпийская сборная Украины в финале турнира имени Мориса Ревелло сыграет с Кот-д'Ивуаром U-20

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская сборная Украины на товарищеском турнире имени Мориса Ревелло во Франции обыграла Японию U-19 (2:1), благодаря чему заняла первое место в своей группе и пробилась в финал турнира.

Вторую группу за тур до финиша выиграла сборная Кот-д'Ивуара U-20, которая и станет соперником украинцев в финале.

Финальный матч состоится 16 июня.

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Комментарии
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vgolovan (полтава)
10.06.2024 в 21:44
не очень понимаю зачем играть с такими слабыми соперниками
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Комментарии 1
vgolovan (полтава)
10.06.2024 в 21:44
не очень понимаю зачем играть с такими слабыми соперниками
Ответить
0
1

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