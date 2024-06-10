Олимпийская сборная Украины в финале турнира имени Мориса Ревелло сыграет с Кот-д'Ивуаром U-20
Финал состоится в воскресенье, 16 июня
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Олимпийская сборная Украины на товарищеском турнире имени Мориса Ревелло во Франции
Вторую группу за тур до финиша выиграла сборная Кот-д'Ивуара U-20, которая и станет соперником украинцев в финале.
Финальный матч состоится 16 июня.
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vgolovan (полтава)
10.06.2024 в 21:44
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