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Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Молодежная сборная Украины

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.06.2024 ⋊ Матч сборной Украины на UA-Футбол

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Завтра олимпийская сборная Украины сыграет финальный матч международного турнира Морисса Ревелло. Соперником "сине-желтых" станет сборная Кот-д'Ивуара U-20.

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Подопечные Руслана Ротаня групповой этап прошли без потерь очков и всего один гол пропустили. Сборная Кот-д'Ивуара в своей группе три матча выиграла и один проиграла. Ивуарийцы минимально уступили Саудовской Аравии U-23 – 0:1.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна U-23 - Кот-д'Івуар U-20
Смотреть трансляцию

Матч между сборными Украины и Кот-д'Ивуара состоится в воскресенье, 16 июня 2024 года, в 19:15. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.). Также матч можно будет посмотреть на Youtube-канале Общественное Спорт и Youtube-канале УАФ.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Пригода
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