"Невероятные воспоминания!". Вячеслав Руженцев вспомнил как сборная Украины U-20 победила на ЧМ-2019

Тренер по физической подготовке сборной Украины U-20 Вячеслав Руженцев поделился комментариями по поводу игры нашей молодежной сборной на Чемпионате мира 2019 года.

Вячеслав Владимирович, расскажите, какая стояла цель перед сборной Украины перед турниром?

Тренерский штаб поставил задачу-минимум для команды - выход из группы. А дальше уже должны были смотреть, как будет выходить. Можно сказать, шли шаг за шагом. Мы играли на каждый третий день, да еще и с переездом в новый город. Это все с восстановлением и подготовкой к следующему сопернику. Было непросто.

Давайте теперь перейдем к матчам. В соперниках Украины на групповом этапе были США, Нигерия и Катар. Кого вы видели основным конкурентом, с кем было сложнее играть?

У каждой команды были свои особенности. США пользуется последними аналитическими технологиями и привлекает опытных тренеров. Эта сборная старается шагать в ногу со временем. Но мы хорошо подготовились и победили их - 2:1.

Что касается Катара, то со всеми сборными этой страны долгое время работали испанские специалисты. Они прививали команде испанский стиль игры с контролем мяча. Катар - это был крепкий орешек в нашей группе и их сопротивление нам удалось сломить лишь во втором тайме - 1:0.

А Нигерия - постоянный участник финальной части чемпионата мира. Игроки этой сборной всегда были физически мощными, хотя в некоторых моментах им не хватало организации. Мировой форум для нигерийцев - это витрина, через которую можно попасть в европейские клубы, поэтому они всегда выкладываются на все 100%. Мы сыграли с ними вничью, пропустив с пенальти во втором тайме - 1:1. В итоге мы вышли из группы с первого места.

На пути к финалу наша сборная прошла Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0). Какой матч вам запомнился больше всего?

- Самое сложное было против Италии в полуфинале. У меня до сих пор перед глазами момент, когда мы выигрывали 1:0, играя в меньшинстве (удаление получил Попов, - прим. А.П.) и в компенсированное время итальянцы забили гол, но арбитр пошел смотреть ВАР. Уже чувствовалось, что наши ребята играют через не могу и если бы гол засчитали, то было бы очень трудно выйти в финал.

Вот эта минута, когда судья просматривал ВАР, мне запомнилась больше всего. Кто-то из игроков молился, кто-то замер в ожидании, кто-то упал на колени. Когда арбитр отходил от монитора, то я уже понял, что он отменит взятие ворот из-за фола со стороны Скамакки, потому что я видел, что рефери идет не на центр поля.

После отмененного гола вся наша скамейка на радостях побежала на поле праздновать, а итальянцы в этот момент начали бросать на поле все, что было у них под рукой: бутсы, щитки, пластыри, бинты, бутылки с водой. Этот момент я запомнил на всю жизнь. Невероятные воспоминания! Отмененный гол добавил нашим ребятам позитива и победу мы уже не отпустили.

Что чувствовали перед финалом с Южной Кореей?

После Италии на душе было очень легко. Дух украинцев такой, что когда до победы остался один шаг, то мы ее уже не отпустим, хотя перед после Италии была сумасшедшая усталость. Мы детально разобрали соперника, посмотрев все шесть игр корейцев на турнире. Эта команда нас очень удивила, они играли, как роботы - были единым механизмом. Было трудно найти у них слабые места, но нам удалось.

Южная Корея, как и мы, играла в пять защитников. Наш тренерский штаб увидел, что их правый центральный был немного медлителен и указал на это игрокам на теории. Цитаишвили, забивая третий гол, этим воспользовался и убежал от него.

Также мы жили с корейцами в одном отеле и увидели, что для себя они достигли максимума и прыгнули выше головы. Было видно, что они гордились выходом в финал и на триумф особо не рассчитывают. У Украины было гораздо больше желания победить.

Южная Корея забила нам быстрый гол с пенальти. Какие коррективы тренерский штаб внес в игру после пропущенного мяча?

Никакой паники не было. Мы попросили команду продолжать играть в тот футбол и стратегию, которую запланировали на финал. Ребята задачу выполнили. Украина играла уверенно и на скамейке чувствовалось спокойствие. Еще в первом тайме Супряга сравнял счет, во втором - вывел нас вперед, а Цитаишвили поставил точку в матче.

Что почувствовали, когда прозвучал финальный свисток?

Сборная Украины достигла невероятного результата. Я сказал про себя: "Мы - чемпионы мира!". Но до конца этого еще не осознавал. Я просто радовался, как и вся команда. Я сбился с подсчета, сколько раз круг почета сделала наша команда для болельщиков.