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Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира

Молодежная сборная Украины
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира

Фото Анатолія Репіна

Новина українською

Наконец-то дождались финального матча на турнире Maurice Revello. В финале олимпийская сборная Украины встретится с Кот-д'Ивуар U-20. Легкую прогулку украинцам ожидать не стоит, но они должны подтвердить свой статус фаворитов.

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Подопечные Ротаня все четыре матча выиграли, а наш ближайший соперник одну игру проиграл. Ивуарийцы в последнем матче на групповом турнире уступили Саудовской Аравии U-23.

Матч между Украиной и Кот-д'Ивуаром начнется в 19:15. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Общественное Спорт+YouTube.

Tournoi Maurice Revello. Финал

16 июня 2024 год

Украина U-23 19:15 Кот-д'Ивуар U-20.

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Общественное Спорт + YouTube

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Трансляція матчу Україна U-23 - Кот-д'Івуар U-20
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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