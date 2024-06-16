Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
Фото Анатолія Репіна
Наконец-то дождались финального матча на турнире Maurice Revello. В финале олимпийская сборная Украины встретится с Кот-д'Ивуар U-20. Легкую прогулку украинцам ожидать не стоит, но они должны подтвердить свой статус фаворитов.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Подопечные Ротаня все четыре матча выиграли, а наш ближайший соперник одну игру проиграл. Ивуарийцы в последнем матче на групповом турнире уступили Саудовской Аравии U-23.
Матч между Украиной и Кот-д'Ивуаром начнется в 19:15. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ, а также на Общественное Спорт+YouTube.
Tournoi Maurice Revello. Финал
16 июня 2024 год
Украина U-23 19:15 Кот-д'Ивуар U-20.
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Общественное Спорт + YouTube
Популярное сейчас
- Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
- И даже рекорд не помог. Италия - Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Италия быстро сравнивает счет после досадного пропущенного гола. ВИДЕО
- "Невероятные воспоминания!". Вячеслав Руженцев вспомнил как сборная Украины U-20 победила на ЧМ-2019
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО