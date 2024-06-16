С Сиканом-капитаном. Украина U23 объявила стартовый состав на финал международного турнира
Ярмолюк - в запасе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины U23 сегодня будет играть в финале международного турнира Мориса Ревелло, который проходит во Франции. В соперниках - сборная Кот-д'Ивуара U20.
Главный тренер украинской команды Руслан Ротань уже назвал стартовый состав. Начало матча - в 19:15.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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