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С Сиканом-капитаном. Украина U23 объявила стартовый состав на финал международного турнира

Молодежная сборная Украины

Ярмолюк - в запасе

С Сиканом-капитаном. Украина U23 объявила стартовый состав на финал международного турнира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины U23 сегодня будет играть в финале международного турнира Мориса Ревелло, который проходит во Франции. В соперниках - сборная Кот-д'Ивуара U20.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань уже назвал стартовый состав. Начало матча - в 19:15.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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