  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Турнир Мориса Ревелло. Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (5:4, пен). Украинцы выигрывают в драматичном финале
В тренде

Турнир Мориса Ревелло. Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (5:4, пен). Украинцы выигрывают в драматичном финале

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Побеждали 2:0

Турнир Мориса Ревелло. Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (5:4, пен). Украинцы выигрывают в драматичном финале

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская сборная Украины завершила свои выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции. Соперником сборной Украины в финальном матче стал Кот-д'Ивуар U-20.

На групповом турнире "сине-желтые" выиграли все свои четыре матча, а ивуарийцы - три. Подопечные Ротаня пропустили всего один гол. Соперник украинцев по финальному матчу уступил Саудовской Аравии U-23. Отметим, что Кот-д'Ивуар U-20 в 2017 году уже играл в финале этого турнира и в финале в серии пенальти уступил Англии.

Начало встречи принесло много положительных эмоций украинским болельщикам. Левый полузащитник "Александрии" Денис Шостак выиграл борьбу у Агникоя и из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. Казалось, Денис был вне игры, но VAR на этом турнире нет. Для него это дебютный гол на турнире. Очень важный гол, который придал уверенности в собственных силах.

У ивуарийцев можно вспомнить разве что удар А. Конате, но ему не хватило точности. С позиционным футболом были проблемы у наших соперников, ведь мяч у них почти не держался. На 32-й минуте украинцы увеличили свое преимущество. Сикан отдал, а Хлань забил в пустые ворота – 2:0. Следует отметить хорошую реализацию футболистов нашей сборной, ведь моментов было мало. В конце тайма ивуарийцы прибавили в активности и в компенсированное время все же забили. После передачи Куасси отличился Уотро – 2:1.

Ивуарийцы активно начали вторую половину встречи и пытались поскорее сравнять счет. К сожалению, они все же добились своего. После быстрой атаки расстрелял ворота все тот же Уотро - 2:2. Похоже, что подопечные Ротаня рано поверили в победу. Мало что получалось в атаке после перерыва у наших ребят. В функциональном плане имелись существенные проблемы. Основное время встречи завершилось вничью, поэтому судьба победителя турнира решалась в серии пенальти.

В серии пенальти украинцы победили – 5:4. Отметим Фесюна, выручившего нашу сборную. Решающий одиннадцатиметровый реализовал Батагов. Таким образом, подопечные Ротаня выигрывают турнир Мориса Ревелло.

Tournoi Maurice Revello. Финал

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (5:4, пен)

Голы: Шостак (7), Хлань (32) - Уотро (45+3)

Украина U-23: Фесюн - Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк - Федор (Ярмолюк, 46), Рубчинский (Кучерявый, 87), Шостак (Очеретько, 56) - Велетень (Сигеев, 72), Сикан (Краснопир, 56) Хлань

Кот-д'Ивуар U-20 (стартовый состав): Конан – Зогбе, Симпоре, Агник, Вали – Куасси, Вава, Коне, А. Конате, Уотро – У. Конате

По теме
yellow-arrow
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча международного турнира
yellow-arrow
С Сиканом-капитаном. Украина U23 объявила стартовый состав на финал международного турнира
yellow-arrow
Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Анонс и прогноз финального матча международного турнира на 16.06.2024
Олимпийская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
16.06.2024 в 21:51
убирайте Ротаня не допускайте его в Олимпийскую сборную --сегодня повезло а дальше будут команды по сильнее --он не когда не доводит дело до конца и он не тренер а ФИЗРУК а ребятам спасибо но так играть нельзя --надо играть до свистка
sticker
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
16.06.2024 в 21:51
убирайте Ротаня не допускайте его в Олимпийскую сборную --сегодня повезло а дальше будут команды по сильнее --он не когда не доводит дело до конца и он не тренер а ФИЗРУК а ребятам спасибо но так играть нельзя --надо играть до свистка
sticker
Ответить
0
3
avatar
Djon (Україна)
16.06.2024 в 21:33
Молодці хлопці! Супер!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости