Ротань: Не вижу особого желания у большинства клубов помогать олимпийской сборной

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о кадровых проблемах в команде в преддверии начала Олимпиады-2024.

- Многие из участников Tournoi Maurice Revello имеют шанс попасть на Олимпийские игры?

- Именно сейчас идут достаточно непростые переговоры с клубами. Есть ответы по некоторым игрокам из иностранных клубов - большинство из них на Олимпиаду не отпускают. Мы написали письма в украинские клубы, но официальных ответов до сих пор не получили. Я регулярно общаюсь с тренерами, директорами... К сожалению, могу сказать, что не вижу особого желания у большинства клубных представителей помогать олимпийской сборной. Официальный повод у клубов есть - Олимпиада проходит не в даты ФИФА. Но давайте не забывать, в какое время мы живем и играем. Давайте помнить, что государственные интересы тоже надо учитывать.

- Понятно, что больше всего проблем с "Динамо", которое в даты Олимпиады будет играть матчи квалификации Лиги чемпионов.

- Мы всегда уважали интересы клубов и шли им навстречу. Свежий пример - последний турнир. У нас была договоренность с главным тренером "Динамо" Александром Шовковским о том, что отпустим игроков его команды после третьего матча. Мы сдержали свое слово, несмотря на некоторые кадровые потери. Похожие ситуации были и раньше, но сейчас имеем немного другую историю.

Сейчас мы должны понимать, насколько важно для "Динамо" попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Мы очень переживаем за престиж столичного клуба, за его финансовые интересы, поэтому, видимо, не сможем просить для участия в Олимпиаде игроков "основы". Но в любом случае, если мы не сможем найти компромисс даже по запасным исполнителям динамовцев и их новичкам, то это мне и, наверное, и болельщикам будет очень трудно понять.

Подозреваю, что двух игроков киевляне точно отпустят. Это будет такая спортивная хитрость.

Ведь это даст им право перенести матчи как минимум 1-го тура УПЛ, чтобы лучше подготовиться к еврокубковым баталиям. Но мы хотели получить больше игроков из столичного клуба.

- С "Шахтером" в этом плане проще? Ведь горняки стартуют в Лиге чемпионов в сентябре, да и Суперкубка в этом году нет.



- Действительно, я не вижу никаких веских причин не отпустить игроков на Олимпиаду из клуба, который стартует в еврокубках осенью. Тем более, когда речь идет о клубе, который так много делает для страны вне футбольного поля и всегда подчеркивает свой патриотизм.

- С "Рухом" тоже будут проблемы? Ведь во Францию львовяне своих игроков не отпустили...

- Думаю, что сейчас проблем не будет - "Рух" не играет в еврокубках, и, если захочет, сможет перенести матч УПЛ. Напомню, что мы завоевали такое право для тех клубов, которые делегируют на Олимпиаду двух и более игроков.

- Извините, но во время общения с вами у меня сложилось впечатление, что в худшем для вас варианте мы рискуем поехать на историческую для нас Олимпиаду, как говорится, по олимпийскому принципу - главное не победа, а участие.

- Поймите меня правильно - у нас достаточно хороших игроков, мы верим в них, верим в ту работу, которую выполняем. Но очень переживаем, что на наших глазах убивают мечту целого поколения футболистов. И болельщиков. Год назад мы не просто поехали на молодежное Евро, а попали там в квартет лучших команд континента и впервые в истории нашей страны завоевали право сыграть на Олимпиаде. Теперь мы просто вырываем у клубов каждого из них, чтобы достойно представить страну. Каждый день тренерам олимпийской сборной звонят и пишут футболисты. Они ожидают приятных новостей, но мы пока не можем им ничего ответить - клубы просто не дают официальных подтверждений. А уже 2 июля нам нужно направить официальную заявку для участия в первом для Украины футбольном турнире Олимпийских игр.