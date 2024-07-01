Ротань определился с тремя "возрастными" игроками, которых он возьмет на Олимпиаду

Тренерский штаб Олимпийской сборной Украины определился с тремя "возрастными" игроками на турнире.

Напомним, что по регламенту турнира, можно заявить трех игроков старше 23 лет.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб Олимпийской сборной решил использовать эту опцию и отдать эти места Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия), Дмитрию Крыськиву ("Шахтер") и Александру Назаренко ("Полесье").

Первых двух игроков клубы уже отпустили на Олимпиаду.

Относительно Назаренко – тренерский штаб недавно отправил запрос в "Полесье" и ждет ответа.