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Ворскла объявила, что отпустит своих двух ключевых игроков на Олимпиаду-2024

Молодежная сборная Украины

Крупский и Павлюк едут на Олимпиаду

Ворскла объявила, что отпустит своих двух ключевых игроков на Олимпиаду-2024

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" официально объявила, что отпускает на Олимпиаду-2024 двух своих основных игроков.

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Это фланговый защитник Илья Крупский и универсал (ЦЗ/ОПЗ) Евгений Павлюк.

Напомним, что футбольный Олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.

Сборная Украины в своей группе сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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Ворскла (Полтава) Евгений Павлюк Илья Крупский
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