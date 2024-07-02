Ворскла объявила, что отпустит своих двух ключевых игроков на Олимпиаду-2024

"Ворскла" официально объявила, что отпускает на Олимпиаду-2024 двух своих основных игроков.

Это фланговый защитник Илья Крупский и универсал (ЦЗ/ОПЗ) Евгений Павлюк.

Напомним, что футбольный Олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.

Сборная Украины в своей группе сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираком.