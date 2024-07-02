Ворскла объявила, что отпустит своих двух ключевых игроков на Олимпиаду-2024
Крупский и Павлюк едут на Олимпиаду
instagram.com/fcvp.official
"Ворскла" официально объявила, что отпускает на Олимпиаду-2024 двух своих основных игроков.
Это фланговый защитник Илья Крупский и универсал (ЦЗ/ОПЗ) Евгений Павлюк.
Напомним, что футбольный Олимпийский турнир пройдет в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.
Сборная Украины в своей группе сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираком.
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