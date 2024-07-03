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Михайленко о соперниках на Евро U19: Норвегия и Италия – очень сильные команды

Молодежная сборная Украины

Наставник молодежной сборной оценил уровень конкурентов

Михайленко о соперниках на Евро U19: Норвегия и Италия – очень сильные команды

uaf.ua

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До старта "желто-синих" на турнире остается менее двух недель. Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке коллектива.

“Сбор команды будет в Польше, рядом с Гдыней. Оттуда едем в Северную Ирландию. Контрольные матчи? Будет одна игра с командой не высшего дивизиона чемпионата Польши 9 июля.

Всех ли запланированных игроков вызвали в сборную? Пока никто не отказался, ни один клуб не забирает игроков. Все игроки должны быть, я с ними на связи".

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"Соперники в группе? Северная Ирландия на Евро, потому что принимает этот турнир. Остальные команды пробились через сложную конкуренцию. Норвегия и Италия – очень сильные команды очень хорошего уровня. Уже их видел. Северная Ирландия – более низкий уровень, но они все равно будут готовиться и очень мотивированы”, – считает тренер.

Первый матч в группе состоится 15 июля.

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Дмитрий Михайленко
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
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