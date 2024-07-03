Михайленко о соперниках на Евро U19: Норвегия и Италия – очень сильные команды

До старта "желто-синих" на турнире остается менее двух недель. Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке коллектива.

“Сбор команды будет в Польше, рядом с Гдыней. Оттуда едем в Северную Ирландию. Контрольные матчи? Будет одна игра с командой не высшего дивизиона чемпионата Польши 9 июля.

Всех ли запланированных игроков вызвали в сборную? Пока никто не отказался, ни один клуб не забирает игроков. Все игроки должны быть, я с ними на связи".