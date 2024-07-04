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Леоненко: На месте Челси, видя, как играет Мудрик, я бы отпустил его на Олимпиаду и еще бы доплатил

Молодежная сборная Украины

У нас на носу Олимпиада

Леоненко: На месте Челси, видя, как играет Мудрик, я бы отпустил его на Олимпиаду и еще бы доплатил

Фото: dynamo.kiev.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, в комментарии "Команде №1" порассуждал о шансах нашей сборной на Олимпиаде-2024.

– Как вы думаете, УАФ сделала все возможное, чтобы Ротань получил сильнейших игроков. "Челси" не отпустил Мудрика, "Бенфика" – Трубина, но в то же время лиссабонцы отпустили Отаменди в Аргентину.

- А при чем здесь УАФ, что они сделают? Это зависит от клубов и их тренеров, отвечающих за результат. Тем более, Трубин хорошо сыграл на Евро и "Бенфика" не хочет им рисковать.

Почему Отаменди отпустили? Может быть, Месси позвонил и договорился. Шевченко, наверное, Рую Коште не дозвонился (смеется).

Вот Мудрика на месте "Челси", видя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду и еще бы доплатил.

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– Как далеко зайдет Украина на Олимпиаде с этим составом?

– Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву "С", который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга?

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Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3.

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