Эксперт юношеского футбола рассказал, как сыновья Суркиса и Шевченко оказались в сборной U19

В коллективе есть фамилии, которые привлекают внимание болельщиков. Эксперт юношеского футбола прокомментировал их вызов в сборную.

“Дети не выбирают своих родителей. Но некоторым приходится жить и развиваться, находясь под дополнительным давлением. Если говорить о детях знаменитостей в этой сборной, то можно также вспомнить Алексея Гусева, Андрея Маткевича, Дмитрия Богданова, Даниила Кревсуна. Все они – неплохие футболисты, претендующие на место в стартовом составе.

Шевченко? К нему, конечно, особое внимание. Сын звездного футболиста, а ныне – президента УАФ. Но, опять же, он не виноват в том, что у него такой отец. Кристиан играет и забивает за юношескую команду "Уотфорда", мы его уже видели во время элит-раунда квалификации – пока он не показал себя игроком основного состава. Но всему свое время".