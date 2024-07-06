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Эксперт юношеского футбола рассказал, как сыновья Суркиса и Шевченко оказались в сборной U19

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Эксперт юношеского футбола рассказал, как сыновья Суркиса и Шевченко оказались в сборной U19

Фото: watfordfcacademy

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В коллективе есть фамилии, которые привлекают внимание болельщиков. Эксперт юношеского футбола прокомментировал их вызов в сборную.

“Дети не выбирают своих родителей. Но некоторым приходится жить и развиваться, находясь под дополнительным давлением. Если говорить о детях знаменитостей в этой сборной, то можно также вспомнить Алексея Гусева, Андрея Маткевича, Дмитрия Богданова, Даниила Кревсуна. Все они – неплохие футболисты, претендующие на место в стартовом составе.

Шевченко? К нему, конечно, особое внимание. Сын звездного футболиста, а ныне – президента УАФ. Но, опять же, он не виноват в том, что у него такой отец. Кристиан играет и забивает за юношескую команду "Уотфорда", мы его уже видели во время элит-раунда квалификации – пока он не показал себя игроком основного состава. Но всему свое время".

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"Что касается Суркиса, то он – основной вратарь "Динамо", выигравший чемпионат Украины U19. Если младшего Шевченко мы увидели только в марте, то о сыне Григория Михайловича слышали уже давно. И он своей игрой доказывал, что занимает место в воротах не просто так. В свое время он выиграл две серии пенальти в финальном турнире в ДЮФЛУ, в прошлом сезоне сыграл 14 матчей без пропущенных голов. Да, были и ошибки, но на него рассчитывают в клубе. А у сборной есть конкуренция, будет играть сильнейшие”, – рассказал специалист.

В марте Кристиан Шевченко отыграл 13 минут в двух поединках. Вячеслав Суркис еще в сентябре 2023 года выступал в составе Украины U18, когда команда одолела в спарринге ровесников из Словакии (3:2).

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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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