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Вацко: Рух отпустит трех игроков на Олимпиаду только после 17 июля

Молодежная сборная Украины

Комментатор удивлен поведением львовского клуба

Вацко: Рух отпустит трех игроков на Олимпиаду только после 17 июля

Скріншот з відео

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Виктор Вацко на своем YouTube-канале прокомментировал решение "Руха" касательно игроков, получивших вызов в олимпийскую команду.

"История с той олимпийской сборной... С патриотизмом и приоритетами клубов между интересами сборной и собственными интересами нашла продолжение. "Рух" направил письмо, что отпустит трех своих игроков только после 17 июля. Руслан Ротань вызвал из "Руха" Алексея Сыча, Олега Федора и новичка клуба Игоря Краснопира.

Я когда об этом узнал... Я вам честно скажу, я в ах*е. Ну, от кого, но не от Львова. У меня слов нет – одни выражения", – сказал комментатор.

Футбольный турнир на ОИ стартует 24 июля.

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Виктор Вацко Рух (Львов)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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