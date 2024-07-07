Вацко: Рух отпустит трех игроков на Олимпиаду только после 17 июля

Виктор Вацко на своем YouTube-канале прокомментировал решение "Руха" касательно игроков, получивших вызов в олимпийскую команду.

"История с той олимпийской сборной... С патриотизмом и приоритетами клубов между интересами сборной и собственными интересами нашла продолжение. "Рух" направил письмо, что отпустит трех своих игроков только после 17 июля. Руслан Ротань вызвал из "Руха" Алексея Сыча, Олега Федора и новичка клуба Игоря Краснопира.

Я когда об этом узнал... Я вам честно скажу, я в ах*е. Ну, от кого, но не от Львова. У меня слов нет – одни выражения", – сказал комментатор.