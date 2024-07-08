Эксперт юношеского футбола – о легионере Украины U19: Забивал Ливерпулю, Тоттенхэму, а его команда стала вице-чемпионом
Андрей Кудырко рассказал об игроках сборной, выступающих за границей
Фото: Instagram
Отечественный специалист вспомнил легионеров молодежного коллектива, которые попытаются проявить себя на Евро U19.
"Шевченко - игрок команды "Уотфорд" U18, играет во втором по рангу дивизионе английского футбола в этой возрастной категории. Другой вингер – Тимур Тутеров – выступает на более серьезном уровне – за "Сандерленд" U21. Это элитные молодежные команды, он забивал "Ливерпулю", "Тоттенхэму", а его команда стала вице-чемпионом Англии.
Вернулся в ряды сборной еще один фланговый игрок атаки Максим Деркач, не сумевший заиграть в Португалии, а пока представляющий латвийский РФШ".
"В Третьей Бундеслиге в конце сезона-2023/2024 дебютировали центральный полузащитник Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд) и форвард Дмитрий Богданов (дрезденское "Динамо"). Это тоже показатель их прогресса. На уровне U19 Кревсун в составе дортмундцев дважды играл в финале чемпионата Германии (в общей сложности провел более 30 матчей, забивал), много голов записал в свой актив и Богданов”, – рассказал специалист.
Украина U19 стартует в группе 15 июля матчем против Северной Ирландии.
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