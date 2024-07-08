Эксперт юношеского футбола – о легионере Украины U19: Забивал Ливерпулю, Тоттенхэму, а его команда стала вице-чемпионом

Отечественный специалист вспомнил легионеров молодежного коллектива, которые попытаются проявить себя на Евро U19.

"Шевченко - игрок команды "Уотфорд" U18, играет во втором по рангу дивизионе английского футбола в этой возрастной категории. Другой вингер – Тимур Тутеров – выступает на более серьезном уровне – за "Сандерленд" U21. Это элитные молодежные команды, он забивал "Ливерпулю", "Тоттенхэму", а его команда стала вице-чемпионом Англии.

Вернулся в ряды сборной еще один фланговый игрок атаки Максим Деркач, не сумевший заиграть в Португалии, а пока представляющий латвийский РФШ".