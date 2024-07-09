Ротань – об игре на Олимпиаде: Надо быть мужиками, которые бьются за страну и свою честь

Перед суточным маршрутом к месту базирования на турнире, Руслан Петрович пообщался с прессой.

“Мы предполагали, что не все футболисты из национальной команды, на которых мы могли рассчитывать, смогут сыграть на Олимпиаде. Поэтому турнир во Франции нам нужен для просмотра других кандидатов. Как видите, сделали все верно. Этим составом мы едем во Францию. На международном турнире мы преследовали несколько целей. Ребят нужно было познакомить с нашими принципами игры, наиграть состав. Команда провела пять матчей. В них мы получили полезную информацию, разбираемую на теории. То, что не уступали в матчах, даст уверенность в силах. Футболисты почувствовали вкус к победам, что также важно накануне официального турнира".

"Качество игры, считаю, было у нас очень хорошее. На это, в первую очередь, мы обращали внимание. С игрой пришел результат, что не может не радовать. С победами ребята больше верят в себя. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить Украину. В этих матчах, скажу так, родились маленькие лидеры, которые должны становиться полноценными вожаками. Ибо на таком турнире, как Олимпийские игры, нужно быть, в первую очередь, мужиками, которые понимают, что они делают на футбольном поле, бьются за страну, свою честь и показывают себя на международной арене".

"Будем готовиться к первому товарищескому матчу с Египтом 14 июля. А репетицию перед Олимпийскими играми проведем 18 июля в матче с Парагваем. Ближайшую неделю мы посвятим сбалансированию готовности игроков. Выбирая тренировочную базу, мы исходили из того, сможем ли найти спарринг-партнеров. В Австрии, где мы изначально планировали провести сбор, соперников на товарищеский матч найти было достаточно непросто. А во Франции в это время будут находиться все олимпийские сборные, против двух из которых мы сыграем накануне Игр”, – рассказал тренер.

Первая игра сборной U23 состоится 24 июля.