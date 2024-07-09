Гутцайт: Возможно, это и к лучшему, что на ОИ-2024 поедут молодые футболисты - будут больше хотеть проявить себя

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт прокомментировал кадровые проблемы олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024.

Зарубежные клубы своих лидеров не отпустили, а украинские команды согласились отпустить далеко не всех ведущих футболистов, что сказалось на составе.

"Впервые за нашу независимость на Олимпиаду попала сборная по футболу. Надеюсь, что будет сильная команда. Обсуждали с тренером Ротанем присутствие лучших футболистов, потому что нам очень важно, чтобы клубы, как "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Рух", отдали лучших игроков. Это сложно, потому что у каждой команды есть свой календарь отборочных состязаний. А некоторые футболисты играют за европейские лучшие клубы – у них свои условия посещения таких матчей за сборную Украины.

У меня был разговор с главным тренером. Он волнуется, потому что очень хочет иметь мощный состав. На эту тему общались с Андреем Шевченко, главой УАФ и всем руководством. Они тоже хотят, чтобы команда была сильной и мощной, чтобы на Олимпийских играх Украина выглядела сильной.

Возможно, это к лучшему, что будут молодые футболисты и они будут все больше хотеть побеждать, бежать и проявить себя", – сказал Гутцайт.